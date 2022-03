Milano, 9 mar. (LaPresse) – L’Ucraina sta preparando una provocazione con 80 tonnellate di ammoniaca per accusare la Russia di usare armi chimiche. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. “La notte del 9 marzo, circa 80 tonnellate di ammoniaca sono state consegnate al villaggio di Zolochiv a nord-ovest di Kharkov dai nazionalisti ucraini. Secondo i residenti che hanno lasciato Zolochiv, i nazionalisti insegnano loro come agire correttamente in un attacco chimico”, ha detto Konashenkov citato da Interfax, “tutto questo testimonia la preparazione da parte dei nazionalisti ucraini di una provocazione con l’uso di sostanze velenose per accusare la Russia di presunto uso di armi chimiche”.

