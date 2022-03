Milano, 9 mar. (LaPresse) – È nota “la mia lontananza dagli atteggiamenti della Lega e di Salvini, ma ci sono dei momenti in cui bisogna essere uniti. L’Italia e l’Europa devono essere uniti, uniti attorno all’iniziativa del Governo. Dobbiamo dare forza al Governo per ottenere dei risultati e ottenere quegli accordi per l’energia e per dare protezione alla nostra Europa”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a ‘Zapping’ su Rai Radio1.

