Milano, 9 mar. (LaPresse) – I leader degli Emirati Arabi e dell’Arabia Saudita avrebbero rifiutato la telefonata del presidente Usa Joe Biden. Lo riferisce il Wall Street Journal che cita un funzionario secondo il quale Biden avrebbe cercato di chiamarli per discutere di un eventuale aumento delle importazioni di petrolio per compensare gli aumenti dei prezzi legati all’invasione russa in Ucraina dopo l’annuncio dello stop Usa al petrolio russo.

