Strasburgo, 9 mar. (LaPresse) – Al vertice informale dei Capi di Stato e di governo di domani e venerdì non ci sarà ancora sul tavolo l’ipotesi di bond comuni per l’energia e la difesa. “Ci sono state alcune voci di un nuovo piano per avere bond europei” per il finanziamento delle spese di energia e difesa ma “la nostra sensazione è che non sia per oggi”, ha detto un alto funzionario Ue, alla vigilia dell’incontro di Versailles. “Dal momento che per quando parli di energia, questa fa anche parte di Next Generation Eu”, ha aggiunto, “quindi vediamo prima quando vengono spesi questi soldi, poi si vedrà quali cambiamenti si possono fare”.

