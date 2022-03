Milano, 9 mar. (LaPresse) – Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale ha approvato un esborso di 1,4 miliardi di dollari per l’Ucraina nell’ambito dello Strumento di finanziamento rapido (RFI) per aiutare a soddisfare le esigenze di finanziamento urgenti e mitigare l’impatto economico della guerra. Lo comunica Fmi in una nota. “L’invasione militare russa dell’Ucraina è stata responsabile di una massiccia crisi umanitaria ed economica. La tragica perdita di vite umane, l’enorme flusso di profughi e l’immensa distruzione di infrastrutture e capacità produttive stanno causando gravi sofferenze umane e porteranno quest’anno a una profonda recessione. Le esigenze di finanziamento sono grandi, urgenti e potrebbero aumentare in modo significativo mentre la guerra continua”, afferma Kristalina Georgieva, direttrice generale e presidente, “l’Ucraina è rimasta al passo con tutti gli obblighi di debito. In questo contesto straordinario, il Fmi ha approvato un sostegno finanziario fondamentale. Ciò dovrebbe essere determinante nel catalizzare la mobilitazione su larga scala di ulteriori finanziamenti agevolati che saranno necessari per aiutare a colmare il divario di finanziamento e mitigare gli impatti economici della guerra. Una volta che la guerra sarà finita e sarà possibile eseguire un’adeguata valutazione dei danni, è probabile che sarà necessario un ampio supporto aggiuntivo per sostenere gli sforzi di ricostruzione”.

