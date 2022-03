Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Accoglienza, fratellanza, solidarietà sono dimostrate” dalle misure messe in campo dal Governo. “Devo anche aggiungere che secondo me, come diceva anche lei, molto di più sarà necessario, perché la reazione non è una reazione di giorni, non è una reazione forse di mesi, forse è una cosa ben più lunga”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo al premier time nell’aula della Camera.

