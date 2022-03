Milano, 9 mar. (LaPresse) – “Noi non possiamo aspettare di trovare la pace attraverso un tavolo con una soluzione diplomatica finale che chissà quanto ci vorrà, quello a cui stiamo lavorando adesso anche come Italia è un tavolo di negoziati per una tregua umanitaria. La prima cosa che dobbiamo fare è portare al tavolo Ucraina e Russia per fermare le armi per permettere di evacuare i civili e portare aiuti umanitari, altrimenti, mentre facciamo la trattativa sui territori, la neutralità rispetto alla Nato, l’ingresso nell’Ue, si continueranno a bombardare ospedali e questo non è assolutamente accettabile”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Controcorrente – Prima serata’ su Rete4. “Il lavoro diplomatico resta la strada da seguire ma con un’accelerazione sulla tregua umanitaria”, rimarca.

