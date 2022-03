Torino, 9 mar. (LaPresse) – “La Cina si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali che non si basano sul diritto internazionale”. Così in un briefing il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, dopo l’imposizione di sanzioni alle esportazioni russe di petrolio e gas imposte dall’Occidente, tra cui la decisione del presidente Usa, Joe Biden, di mettere al bando import energia dalla Russia e quella del Regno Unito che ha annunciato la riduzione a zero delle forniture di gas e petrolio da Mosca a fine anno. “In uno scenario del genere – ha aggiunto – tutti perderanno. Le sanzioni aumenteranno solo le divisioni e lo scontro”. E ancora: “Cina e Russia continuano una cooperazione stabile nel settore energetico. E continueremo a condurre una normale interazione commerciale basata sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco, anche nel settore petrolifero e del gas”.

