Roma, 9 mar. (LaPresse) – Gli uffici della Camera dei deputati – su indicazione del presidente Roberto Fico – sono in contatto da ieri con le autorità ucraine per organizzare, nei prossimi giorni, un incontro in videoconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky nell’aula di Montecitorio. È quanto si apprende da fonti di Montecitorio.

