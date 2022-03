Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo aiutare il popolo a lasciare le città ucraine in tutta sicurezza”, “i corridoi umanitari vanno ampliati”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa congiunta con l’omologa britannica Liz Truss a Washington. “La maggior parte delle città ucraine sono accerchiate, le persone non hanno accesso ad acqua e cibo, il bombardamento inarrestabile continua a colpire civili che cercano di fuggire”, ha aggiunto Blinken, definendo poi “assurdo e offensivo” che la Russia abbia proposto corridoi umanitari dall’Ucraina che arrivino in Russia e Bielorussia.

