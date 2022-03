Torino, 9 mar. (LaPresse) – “L’Oms continua a chiedere alla Federazione Russa di impegnarsi per una soluzione pacifica a questa crisi e di consentire un accesso sicuro e senza ostacoli all’assistenza umanitaria per i bisognosi”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing odierno. “Una soluzione pacifica è possibile – e ciò è vero in ogni guerra e crisi umanitaria a cui l’Oms sta rispondendo in tutto il mondo”, ha aggiunto.

