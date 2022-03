Roma, 9 mar. (LaPresse) – Il consiglio comunale di Bucha, una città appena a nord di Kiev, ha accusato le forze russe di bloccare l’evacuazione dei civili attraverso il corridoio umanitario concordato tra Kiev e Mosca. “Gli occupanti stanno interrompendo l’evacuazione. Attualmente, 50 autobus sono bloccati dai militari russi nel parcheggio”, ha scritto il consiglio comunale in un breve post su Facebook. “Sono in corso trattative per sbloccare il traffico”. In precedenza il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synehubov, ha affermato che bombardamenti russi nell’area hanno impedito l’evacuazione dei civili dalla città ucraina di Izyum, lungo un altro dei coridoi umanitari.

