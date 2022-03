Milano, 9 mar. (LaPresse) – L’Aiea ha non riceve più la trasmissione dei dati dai suoi sistemi di sicurezza installati per monitorare il materiale nucleare nelle centrali nucleari di Chernobyl e Zaporizhzhya occupate dalla Russia. Lo rende noto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

