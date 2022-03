Milano, 9 mar. (LaPresse) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto una sanzione di 20 milioni di euro alla società americana Clearview AI, “per aver messo in atto un vero e proprio monitoraggio biometrico anche di persone che si trovano nel territorio italiano” tramite riconoscimento facciale. Lo comunica la stessa Authority spiegando che dall’istruttoria “attivata anche a seguito di reclami e segnalazioni, è emerso che Clearview AI, diversamente da quanto affermato dalla società, consente il tracciamento anche di cittadini italiani e di persone collocate in Italia. Le risultanze hanno rivelato che i dati personali detenuti dalla società, inclusi quelli biometrici e di geolocalizzazione, sono trattati illecitamente, senza un’adeguata base giuridica, che non può sicuramente essere il legittimo interesse della società americana”.

