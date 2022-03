Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Definire cavilli delle questioni sostanziali non le fa diventare realmente dei cavilli: Conte dovrebbe spiegare perché sarebbe democratica una sola candidatura” alla guida del Movimento “se sia democratico che a determinate cariche possano aspirare solo una ristretta cerchia di persone”, continua l’avvocato, secondo il quale l’esito della votazione del 10 e 11 marzo non dovrebbe far decadere il precedente contenzioso, sul cui merito il Tribunale di Napoli discuterà il prossimo 5 aprile: “Potrebbe dichiarare improcedibile la precedente impugnazione solo in caso di un nuovo statuto adottato in conformità con lo statuto o con la legge, ma non mi pare sia questo il caso”.

