Varese, 9 mar. (LaPresse) – È ricoverata in gravi condizioni la 21enne che è stata investita a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. La giovane donna era a piedi in via Dante Alighieri, quando è stata investita da una automobile. Nell’impatto la 21enne ha riportato trauma cranico e del bacino.

