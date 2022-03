Roma, 9 mar. (LaPresse) – Teme per le continue spaccature della maggioranza, come avvenuto ieri sul catasto? “Credo che la crisi è così seria e penalizzante per famiglie e cittadini che una crisi di Governo in questo momento è assolutamente impensabile e irresponsabile. I cittadini ci chiedono di rimboccarci le maniche e non di metterci a discutere sulla digitalizzazione e informatizzazione del catasto, ma stiamo scherzando? Noi non permetteremo mai una tassa sugli immobili. Finché ci siamo noi, che grazie a Dio siamo il partito di maggiranza relativa, non può succedere”. Così il leader M5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

