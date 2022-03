Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Il suo punto di vista, la sua domanda rivela un equivoco profondo. Che siccome c’è l’emergenza non bisogna far altro, bisogna star fermi: niente riforme. Ecco, questo non è e non è il motivo per cui è nato questo governo. Non è nato per star fermo”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo al premier time nell’aula della Camera si rivolge al capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida che aveva posto una interrogazione sul catasto.

