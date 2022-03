Torino, 9 mar. (LaPresse) – L’Europa ha abbastanza gas naturale liquefatto per tutto l’inverno. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista alla televisione tedesca Ard precisando che l’Ue non avrebbe avuto bisogno di importare gas dalla Russia. Le sanzioni contro la Russia, ha specificato, sono state progettate per causare il massimo impatto su Mosca causando il minor danno possibile alle economie occidentali.

