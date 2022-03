Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Siamo al lavoro per diminuire la dipendenza dal gas russo in tempi rapidi. E’ necessario farlo”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi rispondendo al premier time nell’aula della Camera. “Quello che è incredibile è che la quota di gas russo è aumentata molto negli ultimi 10-15 anni, anche dopo l’invasione della Crimea. Questo dimostra non solo una sottovalutazione nella politica energetica ma anche una sottovalutazione di politica estera e internazionale”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata