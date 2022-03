Roma, 9 mar. (LaPresse) – “Nei prossimi giorni il governo penserà a un cronoprogramma sul green pass”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervistato a Radio Anch’io, su Radio1. “Dal primo aprile ci sarà un allentamento delle misure restrittive – precisa – Sarà graduale ma partirà da subito, per esempio per gli spazi all’aperto, come bar e ristoranti, dove credo, già dal 1 aprile, il green pass rafforzato non sarà più necessario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata