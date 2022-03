Strasburgo, 8 mar. (LaPresse) – La Commissione europea non conferma ma nemmeno smentisce alcune indiscrezioni di stampa che parlano di un imminente lancio di bond europei per finanziare le spese per l’energia e per la difesa e anzi lascia intravedere l’ipotesi del varo di nuovi strumenti forse anche alla luce di ulteriori sanzioni e ricadute sull’approvvigionamento energetico nell’Ue. “La Commissione continua a monitorare da vicino la situazione per far fronte alle conseguenze economiche dell’attacco militare russo contro l’Ucraina ed è pronta a reagire alle circostanze in rapido cambiamento”, ha affermato un funzionario dell’Esecutivo Ue.

