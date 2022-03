Roma, 8 mar. (LaPresse) – La responsabilità di quanto sta accadendo è della Russia ma anche di chi “in Occidente dopo 13 giorni non ha preso una decisione non fornendo sicurezza al nostro spazio aereo”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky in un video su Telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata