Roma, 8 mar. (LaPresse) – “Se il mondo resterà in disparte, perderà se stesso per sempre”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Telegram. “Ci sono dei valori incondizionati. Innanzitutto il diritto alla vita. Questo è ciò per cui stiamo combattendo qui, in Ucraina. Questo è ciò che il mondo deve proteggere”, ha aggiunto.

