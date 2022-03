Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Prima di tutto, sono pronto per un dialogo, ma non siamo pronti per la resa. Possiamo discutere e trovare un compromesso su come questi territori continueranno a vivere”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in una intervista alla Abc News, rispondendo a una domanda sulla possibilit√† di riconoscere il Donbass e la Crimea.

