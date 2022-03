Pechino (Cina), 8 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente cinese Xi Jinping ha criticato le sanzioni imposte alla Russia, per la guerra contro l’Ucraina, definendole “dannose per tutte le parti”. “Vogliamo impegnarci per ridurre gli effetti negativi della crisi”, ha detto Xi in un vertice in video con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo quanto riporta Cctv. “Per quanto riguarda l’impatto delle sanzioni sulla finanza globale, le risorse energetiche, i trasporti e la stabilità della catena di approvvigionamento, in termini di un’economia mondiale già gravata dalla pandemia, questo è dannoso per tutte le parti”, ha aggiunto Xi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata