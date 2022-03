Pechino (Cina), 8 mar. (LaPresse/AP) – Il presidente cinese Xi Jinping, nella sua conversazione in video con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, ha esortato le parti a portare avanti colloqui di pace in cui ha affermato che la Cina è disposta a svolgere un ruolo. Xi non ha fornito indicazioni sul tipo di risoluzione che cerca Pechino. L’emittente statale cinese Cctv ha affermato che Xi ha espresso “ansia e profondo dolore” per i combattimenti in Ucraina.

