Milano, 8 mar. (LaPresse) – Il quadro in materia di accoglienza “fa perno sull’attività di competenza dei prefetti, chiamati a intervenire nel primo momento dell’emergenza, coincidente con l’arrivo ‘a ondate’, verosimilmente in maniera progressiva e non programmata, di profughi ucraini e, dunque, con la necessità di approntamenti urgenti per la loro sistemazione alloggiativa”. Lo si legge nella circolare firmata dal capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, inviata ai prefetti sulla gestione dei profughi in arrivo dall’Ucraina. L’obiettivo è quello “di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assitenza temporanea” e “di proseguire le iniziative in maniera di accoglienza in stretta sinergia e raccordo con i livelli di governo regionale e locale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata