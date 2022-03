Strasburgo, 8 mar. (LaPresse) – L’Ue ha stanziato, come ha annunciato la presidente von der Leyen, 500 milioni di euro del bilancio dell’Ue sono destinati ad affrontare le tragiche conseguenze umanitarie della guerra, sia all’interno che all’esterno dell’Ucraina. Di questi, 90 milioni di euro in aiuti umanitari, di cui 85 milioni di euro per l’Ucraina e 5 milioni di euro per la Moldova, sono già in corso per fornire cibo, acqua, assistenza sanitaria, riparo e per aiutare a coprire i bisogni primari dei più vulnerabili. Lo comunica la Commissione europea in una nota.

