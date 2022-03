Roma, 8 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avuto un colloquio con il segretario di Stato della Santa Sede Pietro cardinale Pietro Parolin. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Mosca. Lavrov avrebbe spiegato “la posizione della Russia in merito alle cause e agli obiettivi dell’operazione militare speciale in corso in Ucraina”. Entrambi hanno convenuto sul fatto che un quarto round di negoziati si debba tenere al più presto. L’auspicio è quello di trovare “un accordo sulla risoluzione dei problemi chiave alla base della crisi ucraina al fine di risolverla e fermare così le ostilità.

