Roma, 8 mar. (LaPresse) – “Abbiamo la responsabilità che non ci sia un’escalation del conflitto” e che questo non “esca fuori dai confini dell’Ucraina”, altrimenti la situazione andrebbe “fuori controllo”. Lo ha detto il segretario generale della Nato jens Stoltenberg in conferenza stampa congiunta con il presidente della Lettonia Egils Levits. Stoltenberg ha ribadito che l’Alleanza atlantica difenderà ogni centrimetro del territorio della Lettonia e della Nato.

