Sigonella, 7 mar. (LaPresse) – La Nato è presente con esercitazioni nel Mar Egeo con la portaerei Truman. Tra le basi di riferimento, come appoggio per le operazioni, c’è anche quella americana di Sigonella, in Sicilia. La base siciliana serve come supporto logistico alle operazioni che la portaerei Truman, a propulsione atomica, della Marina militare americana, ha condotto nel Mar Egeo settentrionale fino al 4 e 5 marzo e che probabilmente sta conducendo e condurrà anche nei prossimi giorni. Nel tardo pomeriggio di ieri un Grumman C-2A (162159), un aereo da trasporto di merci o persone, partito dalla portaerei USS Truman, è atterrato infatti nella base militare di Sigonella.

