Roma, 8 mar. (LaPresse) – Shell plc annuncia l’intenzione di ritirarsi dal coinvolgimento in tutti gli idrocarburi russi, inclusi petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas e gas naturale liquefatto (Gnl). Questo – viene riferito – √® in linea con le nuove indicazioni del governo UK. Il primo passo, “immediato”, riguarda l’interruzione di “tutti gli acquisti spot di greggio russo. Chiuder√† anche le sue stazioni di servizio, carburanti per aerei e lubrificanti in Russia”.

