Roma, 8 mar. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente cinese Xi Jinping “hanno deciso di sostenere pienamente tutti i negoziati volti a una soluzione diplomatica del conflitto” tra Russia e Ucraina. Lo ha riferito la cancelleria tedesca in una nota diramata al termine del vertice in video dei tre leader. “Per coordinare ulteriori sforzi per porre fine al conflitto, i ministri degli esteri di Germania, Francia e Cina lavoreranno a stretto contatto”, si legge ancora nella nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata