Roma, 8 mar. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente cinese Xi Jinping hanno affermato che “devono essere creati corridoi umanitari funzionanti” in Ucraina. Lo ha riferito la cancelleria tedesca in una nota diramata al termine del vertice in video dei leader. I tre “si sono espressi a favore degli aiuti umanitari e dell’accesso alle aree contese” in Ucraina e hanno affermato di essere “pronti a fornire ulteriori aiuti umanitari”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata