Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Non vado in Russia da 5-6 anni, sono in Polonia, io voglio la pace. Condanno la guerra, le bombe, gli attacchi e i missili come tutti. Se condanno Putin? Certo, condanniamo Putin e l’aggressione russa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Przemysl, cittadina che dista circa 15 chilometri dalla frontiera con l’Ucraina. “Noi vogliamo portare pace, dialogo, aiuto, medicine. Le porte dell’Italia sono aperte per chi scappa dalle guerre. Noi siamo qua per portare in Italia bimbi, rifugiati e mamma che scappano dalla guerra. Noi non vogliamo la guerra da nessuna parte”, ha aggiunto.

