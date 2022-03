Milano, 8 mar. (LaPresse) – Dalle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia) di domani, la Russia dichiara un nuovo cessate il fuoco per i corridoi umanitari da diverse città dell’Ucraina, inclusa Kiev. Lo ha affermato il quartier generale di coordinamento interdipartimentale della Federazione russa per la risposta umanitaria in Ucraina citato da Ria Novosti. I corridoi, viene spiegato, riguarderanno Kiev, Kharkiv, Mariupol e altri insediamenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata