Milano, 8 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto ‘Sull’applicazione di misure economiche speciali nel campo dell’attività economica estera al fine di garantire la sicurezza della Federazione russa’. Il decreto prevede il divieto di importazione o esportazione in o dalla Russia di prodotti o materie prime. Il documento stabilisce anche eccezioni per l’importazione e l’esportazione dalla Russia di prodotti o materie prime per i cittadini della Federazione russa, gli stranieri e gli apolidi per uso personale. Il governo russo dovrà determinare gli elenchi di stati stranieri coinvolti. Le misure economiche speciali saranno valide fino al 31 dicembre 2022. Lo riportano le Ria Novosti e Interfax.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata