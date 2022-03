Londra (Regno Unito), 8 mar. (LaPresse) – I club di Premier League hanno deciso all’unanimità di sospendere l’accordo con il partner televisivo russo per la trasmissione delle partite del campionato in Russia. L’accordo, stipulato con il Rambler Group nell’aprile 2019 e dalla durata di tre stagioni, avrà effetto immediato. La Premier League, nel condannare “fermamente l’invasione russa”, ha anche accettato di donare un milione di sterline per “sostenere il popolo ucraino”, che sarà devoluta al Disasters Emergency Committee per fornire aiuti umanitari. “Chiediamo la pace e i nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti”, si legge nel comunicato.

