Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Operiamo in Russia da più di 60 anni e abbiamo un posto in molte case russe. La Pepsi-Cola è entrata nel mercato al culmine della Guerra fredda e ha contribuito a creare un terreno comune tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Tuttavia, visti gli orribili eventi accaduti in Ucraina, annunciamo la sospensione della vendita di Pepsi-Cola e dei nostri marchi globali di bevande in Russia, tra cui 7Up e Mirinda. Sospenderemo inoltre gli investimenti di capitale e tutte le attività pubblicitarie e promozionali in Russia”. Così il ceo di PepsiCo Ramon Laguarta. “Come azienda di alimenti e bevande, ora più che mai dobbiamo rimanere fedeli all’aspetto umanitario della nostra attività. Ciò significa che abbiamo la responsabilità di continuare a offrire i nostri altri prodotti in Russia, compresi gli elementi essenziali quotidiani come latte e altri prodotti lattiero-caseari, formule e alimenti per l’infanzia. Continuando a operare, continueremo anche a sostenere i mezzi di sussistenza dei nostri 20.000 associati russi e dei 40.000 lavoratori agricoli russi nella nostra catena di approvvigionamento mentre affrontano sfide significative e incertezze future”, afferma Laguarta.

