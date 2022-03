Roma, 8 mar. (LaPresse) – Nelle telefonata con il ministro degli Esteri russo Seregi Lavrov il Segretario di stato vaticano Pietro Parolin ha espresso la “profonda preoccupazione di Papa Francesco per la guerra in corso in Ucraina e ha riaffermato quanto detto dal Papa domenica scorsa all’Angelus. In particolare ha ribadito l’appello perché cessino gli attacchi armati, perché si assicurino dei corridoi umanitari per i civili e per i soccorritori, perché alla violenza delle armi si sostituisca il negoziato”. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. In questo senso, infine, il Segretario di Stato ha riaffermato la disponibilità della Santa Sede “a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace”.

