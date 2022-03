Roma, 8 mar. (LaPresse) – Mosca è favorevole al mantenimento di un dialogo costruttivo con Washington nel campo della sicurezza internazionale e della stabilità strategica, ha affermato in un’intervista a Interfax Alexander Darchiev, direttore del dipartimento nordamericano del ministero degli Esteri russo. “Anche nei periodi di crisi più acuti, la Russia ha sostenuto in modo coerente e coerente il mantenimento di canali di dialogo costruttivo nel campo della sicurezza internazionale e della stabilità strategica. E ora, nonostante la crisi più acuta, ci stiamo preparando per la prossima sessione primaverile del Bilaterale Commissione consultiva sul Trattato Start”, ha affermato il diplomatico russo.

