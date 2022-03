Roma, 8 mar. (LaPresse) – Secondo quanto riporta l’Irish Times le Nazioni Unite avrebbero impedito al personale di usare le parole “guerra” o “invasione” per descrivere la situazione in Ucraina. In una lettera inviata lunedì avrebbero invece consigliato di riferirsi alla guerra come a un “conflitto” o a un'”offensiva militare”. L’Onu ha negato la notizia. In un’e-mail al Guardian, il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, ha affermato che “semplicemente non è stato detto al personale di non usare parole come “guerra” e “invasione” per descrivere la situazione”. “È difficile credere che le Nazioni Unite possano essenzialmente imporre lo stesso tipo di censura che il Cremlino impone ora all’interno della Russia, vietando l’uso delle parole “guerra” e “invasione” tra il personale delle Nazioni Unite. Esorto le Nazioni Unite a confutare rapidamente tali rapporti se sono falsi. E’ in gioco la reputazione delle Nazioni Unite”, ha scritto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba dopo che la notizia è stata pubblicata dall’Irish Times.

