Kiev (Ucraina), 8 mar. (LaPresse/AP) – Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha riferito che dall’inizio dell’attacco russo in Ucraina sono morti 38 bambini e oltre 70 sono rimasti feriti. Complessivamente sono stati registrati almeno 400 morti tra i civili e 800 feriti, anche se “questi dati sono decisamente incompleti”, ha affermato in un discorso video. Il ministro ha riferito che i missili russi hanno distrutto più di 200 scuole ucraine, 34 ospedali e 1.500 edifici residenziali. Circa 10.000 studenti stranieri, provenienti in particolare dall’India, dalla Cina e dal Golfo Persico, sono rimasti intrappolati dai combattimenti, ha aggiunto. L’Associated Press specifica che non è stato ancora possibile verificare questi dati.

