Roma, 8 mar. (LaPresse) – “Noi e gli alleati dobbiamo unirci e fare pressione” sulla Russia, “dobbiamo continuare a fornire armi a Kiev, dobbiamo aumentare le sanzioni attorno a Putin e quindi interromperemo l’import di petrolio russo, useremo qualsiasi metodo fino a che Putin non avrà fallito la sua impresa e l’Ucraina non sarà di nuovo un Paese libero”. Lo ha detto il premier birtannico Boris Johnson alla Camera dei Comuni dopo l’intervento in video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

