Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Il Regno Unito eliminerà gradualmente l’importazione di petrolio e prodotti petroliferi russi entro la fine del 2022. Questa transizione darà al mercato, alle imprese e alle catene di approvvigionamento un tempo più che sufficiente per sostituire le importazioni russe, che rappresentano l’8% della domanda del Regno Unito”. Lo ha annunciato il segretario britannico per il business e il commercio, Kwasi Kwarteng, su Twitter. “Mentre il Regno Unito non dipende dal gas naturale russo – il 4% della nostra fornitura -, sto esplorando le opzioni per porre fine a tutto questo”, ha aggiunto.

