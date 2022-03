Roma, 8 mar. (LaPresse) – “Dopo aver ricordato l’importanza del principio di sovranità e integrità territoriale ed espresso il suo rammarico per gli ultimi sviluppi, il Presidente cinese Xi Jinping ha sostenuto l’azione di Francia e Germania per un cessate il fuoco” in Ucraina “nonché la necessità di garantire l’accesso delle persone agli aiuti umanitari”. Lo ha riferito l’Eliseo al termine del colloquio tra Xi, Macron e Scholz. “I tre capi di Stato e di governo hanno deciso di mantenere stretti contatti su questo conflitto”, ha aggiunto l’Eliseo.

