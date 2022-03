Roma, 8 mar. (LaPresse) – Occorre garantire ai profughi “la continuità delle vaccinazioni di routine e affrontare le lacune in precedenti storie di vaccinazioni è un elemento essenziale del sostegno alla salute pubblica per gli sfollati. In questo contesto, dovrebbe essere una priorità garantire la copertura vaccinale contro la poliomielite, il morbillo e il Covid-19”. Lo sottolinea il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata