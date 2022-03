Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Non dobbiamo subito ambire a trovare l’accordo diplomatico definitivo, abbiamo bisogno di un tavolo serio per un cessate al fuoco di 48-72 ore”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Dimartedì’ su La7. “Ho sentto Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, e Filippo Grandi dell’Unhcr. Dobbiamo costruire un tavolo internazionale per un vero cessate il fuoco per” consentire “l’uscita di cittadini ucraini e l’arrivo di aiuti umanitari”, ha aggiunto. “Il negoziato puro non funziona perché, se mentre si combattano, Ucraina e Russia si siedono al tavolo, non c’è fiducia – ha sottolineato il titolare della Farnesina -. Nelle prossime ore avremo contatti con attori internazionali”.

