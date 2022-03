Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Noi non mandiamo militari in Ucraina e non istituiamo come Nato la no-fly zone, perché non vogliamo la terza guerra mondiale. Non credere nella diplomazia è un grande sbaglio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a ‘Dimartedì’ su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata